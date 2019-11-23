Александр Караваев, научный сотрудник Института Экономики РАН, специально для haqqin.az 10:52

Завершился визит в Москву первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Собственно, его итоги можно разделить на две части - политическую и бизнес-экономическую. В первом случае мы должны проанализировать причины столь высокого уровня официального приема и вытекающие из него знаки геополитики. Второй блок более проблематичен. Российско-азербайджанские отношения уже нельзя рассматривать только в двустороннем контексте. Это не только взаимосвязанные линии малого и среднего уровня, проекты крупных госкорпораций, но и элемент трансрегиональной интеграции, включающей в себя проекты в треугольнике Россия-Турция-Азербайджан, проекты Азербайджана с Ираном, отношения Азербайджана с евразийским ядром в целом, включающим Беларусь и Казахстан.

Главная интрига Главная политическая интрига Х российско-азербайджанского форума - это, конечно, сам факт визита первого вице-президента Азербайджана в Москву, обставленный в российской столице на самом высоком уровне. В течении трех дней, помимо пленарного заседания форума, Мехрибан Алиева последовательно встречается с премьером Дмитрием Медведевым, президентом Владимиром Путиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая, согласно Конституции, занимает третье место в российской политической иерархии. Кстати, заметим, что и место проведения заключительного дня форума – отнюдь, не рядовая площадка, в те же часы на ВДНХ стартовал XIX съезд партии власти "Единая Россия". В свое время в Москве вызвало интерес решение Ильхама Алиева о разветвлении системы президентской власти. Институт вице-президента имел в СНГ не завидную историю. В России, Казахстане, Узбекистане и Киргизии этот пост становился причиной межклановой борьбы за власть, политических конфликтов, в нескольких случаях достаточно кровопролитных, вспомним, хотя бы события октября 1993 в Москве. Однако в случае Азербайджана середины 2010-х введение этого поста стало фактором умножения возможностей президентской вертикали. В дни московского форума Ильхам Алиев проводил важное статусное и управленческое мероприятие - смотр достижений Сумгаита за 70 лет развития промышленного города химиков.

Учитывая напряженный график современной международной жизни, это только один из примеров, когда президент будет иметь выбор, на каком мероприятии ему стоит находится лично, а где интересы Азербайджана в не меньшей степени может представить первый вице-президент. И это весьма серьезное усиление внешнеполитических возможностей Баку, причем в образе "мягкой силы". Как это работает стало видно сразу, даже по формальным признакам. Мехрибан Алиеву встречали на самом высоком уровне. Представим условную страну, занимающую 45 место в торговле с Россией, и с долей 0.4% от общего российского товарооборота (это нынешнее положение Азербайджана на шкале внешнеторговых партнеров РФ). Проводя межрегиональный форум с таким партнером, будет ли его вице-президента принимать вся "тройка" российских лидеров? Вряд ли. И тут, конечно, очевиден политический крен Кремля в пользу ставки на длительное стратегическое партнерство не просто с Баку, а именно с политической династией Алиевых, даже если это партнерство не имеет существенной (равносильной) материальной базы с точки зрения больших оборотов - за последние два десятилетия волны экономической динамики наших отношений то спадали, то вновь возносились вверх.

Были времена получше нынешних. Так, например, в 2013 году, несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках, российско-азербайджанский товарооборот достиг исторического максимума в $3,6 млрд (торговлю поддержали закупки грузовых вагонов для АзЖД и поставки российской военной техники). Другое дело, что Азербайджан для России - это не столько инвестиции и товарооборот, которые занимают все-таки важную долю внимания, но, прежде всего, способ усиления общей геоэкономической платформы России в отношениях с Югом Евразии и, в частности, с тюркскими странами. Не будем забывать, что композиция Турция-Азербайджан-Казахстан-Узбекистан, включающая в себя ядро ЕАЭС, является для России важнейшим направлением усиления преимуществ на ближайшее десятилетие. Достаточно посмотреть количество обсуждаемых инфраструктурных проектов и спектр действующих программ. Поэтому Азербайджан среди стран-соседей России - важнейший элемент в дуге внешнеэкономического развертывания. Фактически, место неформального наблюдателя в ЕАЭС у Азербайджана уже имеется - Ильхам Алиев приглашен на саммит ЕАЭС в декабре и на саммит БРИКС в 2020 году. Отсюда понятно, почему Москва стремится максимально упрочить связи между элитами двух стран. Эта работа направлена на гуманитарную составляющую, на контакты между лидерами культуры и религии, образования и науки. Заметим, что в статусе первого вице-президента Мехрибан Алиева осуществила уже второй визит в Москву. Первый не был официальным - в декабре 2017 года, по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вручившего ей орден равноапостольной княгини Ольги II степени. В ходе нынешнего визита, Мехрибан Алиева отметила своим посещением Международное биеннале современного искусства, где были представлены работы ее дочери Лейлы Алиевой. Очевидно, что внимание селебретиз, улыбки богемы из мира искусств и торжественные почести от политиков России, окружающие Мехрибан Алиеву, не снижают ее острого внимания к реальному положению вещей. Эффективный и в чем-то даже жетский управленческий алгоритм, который ей удалось запустить в Азербайджане на стыке кадровой и просвещенческо-образовательной деятельности она переносит и для целей поиска внешних ресурсов развития Азербайджана. Ее задача расширять контакты с тремя группами элит, (творческо-гуманитарной, бизнес-политической, управленческой), влияющих на общую атмосферу и отчасти на курс России. Этот интерес обусловлен не только близостью мощного северного соседа, но и тем фактором, что орбита евразийского процесса наиболее прочна с точки зрения политической стабильности корабля власти (Москва, в отличие от Запада, не пыталась вторгаться во внутреннюю жизнь Азербайджана и навязывать политические аксиомы) и, конечно, устойчивости курса экономического развития (Россия еще долгие годы будет оставаться главным экспортным рынком несырьевых товаров Азербайджана). Но не Москвой единой. Если посмотреть динамику внешнеполитических визитов первого вице-президента, то они скорее направлены на Запад. В частности, в этом статусе Мехрибан Алиева четыре раза посещала Францию, где в марте проводила переговоры с главой Rothschild Global Financial Advisory, Дэвидом де Ротшильдом. Зачастую дом Ротшильдов называют в ряду мировых регуляторов политических и макроэкономических решений.

В независимости от реального значения или мифического влияния главы французских банкиров, они хорошо представляют стратегические направления глобального развития. Характерно, что именно из Франции Мехрибан Алиева привезла кредитную линию в рамках «Конвенцию о реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама транспортного коридора Север-Юг в рамках программы развития железнодорожного сектора». Лишний раз это подчеркивает и многовектроность интересов Баку, и то понимание, которое возникло в Париже в связи с перспективами развития МТК "Север-Юг", как альтернативной артерии, китайскому "Поясу-пути". Сейчас, к концу 2019 года видны уже более отчетливые сигналы, если не о развороте Парижа к постсоветской Евразии, но о большем понимании значения местных интеграционных проектов. Надо понимать, что отдача от процессов евразийской интеграции будет для всех игроков постсоветского пространства в независимости от членства в Союзе. Реальные партнерские взаимосвязи, формирующие интеграционные нити, возникают между корпорациями, в совместных производственных комплексах. Допустим, как в области нефтехимии, где головное предприятие полипропиленовой продукции SOCAR POLIMER дает возможность развиваться нескольким десяткам малых производств. Кстати, старт одного из первых постсоветских производств "малотоннажной" нефтехимии был произведен в Азербайджане российской группой компаний "Титан" еще в 2003 году: на азербайджанском предприятии "Титана" производили технические смазки и индустриальные масла – в том числе для РЖД, для авиастроения.