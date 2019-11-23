В России священника заподозрили в педофилии и арестовали

В Еврейской автономной области России суд арестовал на два месяца настоятеля сельского храма по подозрению в растлении малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Биробиджанской епархии РПЦ.

Настоятель храма Святого пророка Илии иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) был задержан 24 ноября. 25 ноября Ленинский районный суд ЕАО отправил Абрамова под стражу на два месяца на период проведения предварительного расследования.

В связи с задержанием и расследованием уголовного дела указом архиепископа священник на время следствия «освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении».

Российское интернет-издание Znak со ссылкой на местные СМИ сообщает, что «шокирующие факты педофилии», к которым может быть причастен священник, задокументировали в ходе совместных действий нескольких силовых структур. Были проведены обыски, и у задержанного «изъяли целую коллекцию предметов далеко не духовного предназначения».

Следственные органы, как отмечает издание, не комментируют уголовное дело.