Кремль о возможной встрече Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 26 ноября.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление российского дипломатического источника о том, что перспектива проведения встречи оценивается в Москве скептически. По словам собеседника агентства, с каждой встречей все становится только хуже.

Впервые лидеры России и США встретились в летом 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. В июле 2018-го состоялась их полноформатная встреча в Хельсинки. После члены американского конгресса критиковали Трампа за общение с российским лидером один на один.

В июне текущего года президенты провели переговоры в ходе саммита G20 в Осаке. В ходе беседы Путин пригласил Трампа принять участие в параде Победы в 2020 году. Вашингтон пока не дал ответа.