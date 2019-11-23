США: Турция перешла границы дозволенного
Турция пересекла очередную красную черту, приступив к испытанию радаров поставленных Россией систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, заявил американский сенатор Крис ван Холлен в своем твиттере.
"Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган проявляет неуважение к Трампу, США и НАТО и пересекает еще одну красную черту по С-400", - написал Холлен.
По его словам, существующий закон требует от президента США введения санкций против Анкары, пишет Интерфакс.
В понедельник Bloomberg сообщило, что ВС Турции начали в районе Анкары тестирование радаров С-400. Отмечалось, что оборудование будут испытывать вместе с боевыми самолетами Военно-воздушных сил Турции. Предположительно, в районе будут пролетать на разных высотах самолеты F-16.
В Минобороны США указали, что решение Анкары о российских ЗРК якобы несовместимо с ее обязательствами перед НАТО, пишет ТАСС.