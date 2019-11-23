Бывший футболист «Боруссии» стал главным тренером азербайджанского клуба

Им стал 45-летний хорват Желько Сопич. С ним подписан контракт на полтора года. За свою игровую карьеру полузащитник Сопич, помимо хорватских команд, играл также за немецкие клубы «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Аален».

Затем он работал помощником главного тренера в загребском «Локомотиве», был главным тренером в клубах «Рудеш» и «Динамо» (Загреб). Занимал пост ассистента в команде «Аль-Айн» (ОАЭ) и был главным тренером в молодежном коллективе этого клуба. В ОАЭ Сопич стал чемпионом страны.

Помогать ему в «Сабахе» будет еще один хорват – Марко Лозо. А Игорь Пономарев, временно занимавший пост главного тренера, продолжит работу в Наблюдательном совете «Сабаха».