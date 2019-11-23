На борту новейшего фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков", вышедшего в море неделю назад, находятся два транспортно-пусковых ракетных контейнера, не входящих в штатное вооружение корабля. По описаниям ТПК идентичны контейнерам перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон", пишет "Военное обозрение".

Согласно сообщению пресс-службы Северного флота, цель похода "Адмирала Горшкова" - испытания ракетного вооружения. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что до конца года будут проведены очередные испытания "Циркона" - ракетой выстрелят с морской платформы в Белом море.

Нештатные ТПК закреплены на платформе, установленной на кормовой вертолетной площадке фрегата.

Противокорабельная ракета "Циркон" - второй тип гиперзвукового оружия, проходящий испытания в России. Первый - аэробаллистическая ракета "Кинжал" воздушного базирования. Она также предназначена для борьбы с морскими целями. Согласно официальным данным, "Циркон" развивает скорость девять Махов (порядка 10 тысяч километров в час) и способен поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров. Полет на максимальную дальность занимает шесть минут.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350 введен в состав Северного флота в 2018 году. Корабль оснащен управляемым ракетным оружием: 16 пусковых установок для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" размещены на полубаке перед надстройкой. Их конструкция рассчитана и на применение ракет "Циркон".