Ильхам Алиев на мероприятии по случаю 100-летия БГУ фото; обновлено

В Баку в Конгресс-центре проходит мероприятие по случаю 100-летия Бакинского государственного университета.

Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.

Глава государства выступил с речью на мероприятии.

Затем выступили ректор БГУ Эльчин Бабаев и профессор университета доктор юридических наук Фируза Аббасова. В исполнении пианиста Этибара Асадлы была представлена композиция «Посвящение» о 60 известных ученых Бакинского государственного университета.

На церемонии выступил студент второго курса факультета журналистики Рашад Иманов. Затем состоялась презентация цифровой графики, охватывающей научную сферу по 16 факультетам университета.

В завершение прозвучал гимн БГУ.

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