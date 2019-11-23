Ильхам Алиев на мероприятии по случаю 100-летия БГУ фото; обновлено
В Баку в Конгресс-центре проходит мероприятие по случаю 100-летия Бакинского государственного университета.
Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.
Глава государства выступил с речью на мероприятии.
Затем выступили ректор БГУ Эльчин Бабаев и профессор университета доктор юридических наук Фируза Аббасова. В исполнении пианиста Этибара Асадлы была представлена композиция «Посвящение» о 60 известных ученых Бакинского государственного университета.
На церемонии выступил студент второго курса факультета журналистики Рашад Иманов. Затем состоялась презентация цифровой графики, охватывающей научную сферу по 16 факультетам университета.
В завершение прозвучал гимн БГУ.