Турецкая прокуратура выдала ордера на арест свыше 100 военных

Органы прокуратуры Турции выдали ордера на задержание 189 человек в рамках операции против членов террористической организации фетхуллахистов (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Как сообщил во вторник телеканал Hаberturk, в числе подозреваемых более ста военнослужащих.

Полиция начала рейды одновременно в 35 провинциях республики. Помимо военных в ордере перечислены лица, подозреваемые в использовании мобильного приложения ByLock для шифрования переписки. Этой программой, как заявляют в Анкаре, пользовались сторонники FETO для подготовки и координации действий. Также в числе подозреваемых так называемые внутренние имамы FETO. Это люди, занимающиеся координацией между завербованными военными и ячейками группировки вне армейских структур.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.