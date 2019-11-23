Пропавшего жителя Сальяна нашли мертвым
Тело пропавшего в Сальяне два дня назад местного жителя было найдено недалеко от дома торжеств. Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, житель села Хыдырлы 35-летний Габиль Пашаев два дня назад принимал участие в свадьбе в селе Еникенд этого же района. Однако домой не вернулся.
Сегодня в утренние часы его тело было найдено вблизи дома торжеств в безлюдном месте.
Тело Пашаева отправлено на экспертизу в Сальянский межрайонный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту ведется расследование.