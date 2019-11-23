Хуситы уничтожили американские Patriot?

В Йемене повстанцы из движения «Ансар Аллах» («Помощники Аллаха», хуситы) провели очередную масштабную атаку на позиции сил Саудовской Аравии в районе йеменского города-порта Мокка. Сообщается об ударе девятью баллистическими ракетами и 20 беспилотниками-«камикадзе», которые смогли уничтожить радар американской системы ПРО Patriot и мобильную пусковую установку, обеспечивавшую защиту региона от атак хуситов, пишет портал Avia.pro.

Согласно официальному заявлению йеменских повстанцев, в результате массированного удара один из позиционных районов системы ПВО/ПРО Patriot оказался полностью разрушен. Известно, что атака была произведена около суток назад.

Однако, учитывая отсутствие официальных заявлений со стороны Саудовской Аравии, а также каких-либо фото- и видеодоказательств уничтожения американской системы ПВО/ПРО Patriot, специалисты высказали некоторые сомнения относительно успешности ударов хуситов.

В то же время в самой Саудовской Аравии пока не комментируют ночной удар повстанцев, что вполне может означать, что отражение массированного удара пошло не по плану.

Издание отмечает, что ранее в этом районе был замечен американский военно-транспортный самолет, вылетевший с приграничного с йеменской территорией региона, что может свидетельствовать о том, что йеменские повстанцы действительно могли как минимум повредить систему Patriot.