ФБР открывает офис в Ереване

Федеральное бюро расследований (FBI) США заинтересовано в открытии офиса в столице Армении, пишет ереванское издание «ПастИнфо».

По данным издания, еще в августе в Армению прибыл агент ФБР — армянин из Калифорнии, который, пробыв в Ереване около трех месяцев, несколько дней назад вернулся в США. По сведениям издания, во время пребывания в Ереване агент провел встречи с правоохранительными органами Армении, наладив нужные контакты.

ФБР уже имеет региональное представительство в Тбилиси, однако не исключается вероятность открытия отдельного офиса в Ереване для повышения эффективности сотрудничества.