Бакинский порт договорился об увеличении грузоперевозок фото
25 ноября Бакинский порт, австрийские “ÖBB Rail Cargo Group” и “Cabooter Group” (Нидерланды) подписали соглашение об увеличении объема грузоперевозок из Европы в Центральную Азию и Китай через Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (Middle Corridor - Средний Коридор).
Федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Райххардт и посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов также присутствовали на церемонии подписания. Стороны решили совместно продвигать “Middle Corridor” в Европе и укреплять связи между существующими европейскими логистическими центрами в Европе с Бакинским портом.
Федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Рейххардт сказал, что “подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании знаменует собой новую стратегическую инициативу для “ÖBB Rail Cargo Group” (ÖBB RCG) расширяющую её присутствие в Центральной Азии и Китае. Бакинский Порт будет играть ключевую роль в развитии инициативы. Мы ожидаем, что в течение короткого периода указанный маршрут будет очень эффективным с точки зрения сроков и объемов перевалки грузов”.
Генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов отметил, что “соглашение с новым партнером, австрийской “ÖBB RCG”, является важной вехой в расширении транспортного коридора Запад-Восток из самых загруженных логистических центров Нидерландов и Германии в Турцию (Стамбул), Азербайджан (Баку), Среднюю Азию и далее в Китай”.
Расположенный в самом центре Евразии Бакинский порт служит естественным мостом между Европейским Cоюзом (ЕС), Центральной Азией и Китаем. За последние 10 лет экспорт из стран ЕС в Китай увеличился в три раза, что делает Китай вторым по величине торговым партнером ЕС. Это открывает огромные возможности для Бакинского порта и Среднего коридора в целом, а также для ведущих европейских транспортных и логистических компаний, таких как “ÖBB RCG” и “Cabooter Group”.
Группа компаний “ÖBB RCG”, насчитывающая 8500 сотрудников, филиалы по всей Европе и годовой объем продаж около 2,3 млрд евро, является одной из ведущих компаний железнодорожной логистики в Европе. Группа “ÖBB RCG” управляет общенациональной сетью комплексной логистики в Европе и за ее пределами в Азии. Ежегодно компания доставляет 474 миллиона пассажиров и 113 миллионов тонн грузов в места назначения, соблюдая все экологические стандарты.
В конце дня в посольстве Азербайджана в Вене состоялась встреча с ведущими логистическими компаниями Австрии, целью которой является расширение в сторону Кавказа, Центральной Азии и Китая. Вопрос о дальнейшем развитии логистических возможностей вдоль Среднего Коридора, включая Бакинский порт, был обсужден на данной встрече.