13:07

25 ноября Бакинский порт, австрийские “ÖBB Rail Cargo Group” и “Cabooter Group” (Нидерланды) подписали соглашение об увеличении объема грузоперевозок из Европы в Центральную Азию и Китай через Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (Middle Corridor - Средний Коридор). Федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Райххардт и посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов также присутствовали на церемонии подписания. Стороны решили совместно продвигать “Middle Corridor” в Европе и укреплять связи между существующими европейскими логистическими центрами в Европе с Бакинским портом.

Федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Рейххардт сказал, что “подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании знаменует собой новую стратегическую инициативу для “ÖBB Rail Cargo Group” (ÖBB RCG) расширяющую её присутствие в Центральной Азии и Китае. Бакинский Порт будет играть ключевую роль в развитии инициативы. Мы ожидаем, что в течение короткого периода указанный маршрут будет очень эффективным с точки зрения сроков и объемов перевалки грузов”. Генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов отметил, что “соглашение с новым партнером, австрийской “ÖBB RCG”, является важной вехой в расширении транспортного коридора Запад-Восток из самых загруженных логистических центров Нидерландов и Германии в Турцию (Стамбул), Азербайджан (Баку), Среднюю Азию и далее в Китай”.