Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду, 27 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 6-9, днем 11-13 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди, в горных территориях - снег. Местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, хотя слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеозависимых людей, высокая влажность может вызвать у некоторых чувство дискомфорта.