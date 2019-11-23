Джахангир Гаджиев снова попросил о своем оправдании
В Бакинском апелляционном суде прошло заседание по апелляционной жалобе экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, экс-депутата Дуньямина Халилова, а также гражданского истца - Министерства по налогам, сообщает Trend.
На процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова, Гаджиев и Халилов выступили с просьбой вынести им оправдательный приговор.
Процесс будет продолжен девятого декабря.
Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям, экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев осужден на 16,5 лет лишения свободы, с учетом прежнего срока наказания, Дуньямин Халилов – на 14,5 лет.