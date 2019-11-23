Зимбабве захотела заплатить за российскую солярку алмазами

Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы, пишет Лента.ру со ссылкой на местное издание Business Times.

По информации Business Times, условия сделки таковы, что Россия будет ежемесячно получать алмазы от госкомпании Zimbabwe Consolidated Diamond Company на 40 миллионов долларов, оценивать их, а затем поставлять партнеру топливо.

С российской стороны, по данным издания, в сделке будут участвовать «АЛРОСА» и «Татнефть». Через швейцарскую трейдинговую «дочку» последней (Tatneft Europe) планируют проводить поставки горючего. Однако в нефтяной компании информацию пока не прокомментировали, в алмазодобывающей отрицают участие в схеме, пишет Интерфакс.

Это не первый случай, когда Зимбабве получает топливо по бартеру. В начале 2000-х во время топливного кризиса страна получала дизель из Ливии в обмен на говядину, кофе и табак. Нынешний кризис наступил в начале 2019 года. Из-за дефицита топлива резко возросли транспортные расходы, что ударило по местным предприятиям. В стране началась гиперинфляция, публикацию данных об этом показателе в годовом исчислении приостановили до февраля 2020 года.