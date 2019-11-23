Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру. Об этом он заявил во вторник во время выступления в парламенте, которое транслировал телеканал Ntv.

"В нашей экономике полным ходом продолжается процесс восстановления. Все цифры указывают на это. А нам все еще говорят, что мы идем ко дну. Бросьте этот доллар, давайте вернемся к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает", - сказал он.

Эрдоган призвал население таким образом показать национальную гордость и заботу о родине. Он добавил, что "все, кто поверил в страну и вложился в нее, выиграли и продолжат побеждать".

Турция на протяжении последних лет старается сократить долю долларов в торговых операциях, главным образом, во внешнеторговой сфере. Анкара планомерно заключает межправительственные соглашения о переходе на расчеты в нацвалютах.