В Гяндже семилетняя ученица умерла в школе

В Гяндже в средней школе №16 скончалась семилетняя ученица, сообщает Report.

Согласно информации, ученица, личность которой не указывается, неожиданно потеряла сознание в классе и упала. Причина смерти пока неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи прибыли на место происшествия.

Тело ребенка было доставлено в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Проводится расследование.