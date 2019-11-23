Сегодня в 16:00 футбольный клуб " Карабах " вылетает в испанский город Севилья, где в ночь с 28 на 29 ноября проведет матч 5-го тура Лиги Европы против местной одноименной команды.

Полет чартерным рейсом авиакомпании AZAL продлится примерно 6 с половиной часов, передает корреспондент haqqin.az из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Завтра вечером наша команда проведет предматчевую тренировку на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", где и пройдет игра. Там же завтра главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов ответит на вопросы журналистов.

Матч "Севилья" - "Карабах" начнется ровно в полночь по бакинскому времени. Судить встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Мухаммедом Аль Хакимом.

"Севилья" выиграла все четыре предыдущих матча и имеет 12 очков. Подопечные Хулена Лопетеги обеспечили себе 1-е место в группе. "Карабах" и АПОЭЛ набрали по 4 очка, но у киприотов преимущество по личным встречам. Люксембургский "Дюделанж", который в 5-м туре примет АПОЭЛ, имеет 3 очка.