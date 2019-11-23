Межбанк наградил молодых стартаперов
Международный банк Азербайджана, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Азербайджанский Интернет-форум успешно завершили совместный проект «Дни стартап-проектов».
25 ноября в рамках мероприятия StartupFest 2019 состоялась церемония награждения участников и закрытия проекта, во время которой Международный банк Азербайджана представил призы молодым стартаперам.
Напомним, в рамках этого проекта в апреле-июле этого года восемь университетов и одна профшкола в Баку, Гяндже и Лянкяране организовали конкурсы стартапов и отобрали команды-победители. В рамках церемонии закрытия проекта состоялся финал среди победивших команд. В итоге состоялась церемония награждения победителей, которым были вручены ценные призы. В проекте, организованном при поддержке МБА, приняли участие более 1 000 молодых людей.
Целью проекта «Дни стартап-проектов» является продвижение инновационной деятельности в нашей стране и выявление новых идей среди молодежи, проживающей в столице и регионах.
По словам заместителя председателя правления МБА Талеха Тагирли, банк реализует продолжительные проекты для поддержки инновационных инициатив: «Эти проекты являются инвестицией в будущее нашего общества. Помогая молодым людям с реализацией их стартап идей, мы вносим вклад в развитие стартап-экосистем в нашей стране, и очень довольны этим».
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.