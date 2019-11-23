Межбанк наградил молодых стартаперов

25 ноября в рамках мероприятия StartupFest 2019 состоялась церемония награждения участников и закрытия проекта, во время которой Международный банк Азербайджана представил призы молодым стартаперам.

Международный банк Азербайджана, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Азербайджанский Интернет-форум успешно завершили совместный проект «Дни стартап-проектов».

Напомним, в рамках этого проекта в апреле-июле этого года восемь университетов и одна профшкола в Баку, Гяндже и Лянкяране организовали конкурсы стартапов и отобрали команды-победители. В рамках церемонии закрытия проекта состоялся финал среди победивших команд. В итоге состоялась церемония награждения победителей, которым были вручены ценные призы. В проекте, организованном при поддержке МБА, приняли участие более 1 000 молодых людей.

Целью проекта «Дни стартап-проектов» является продвижение инновационной деятельности в нашей стране и выявление новых идей среди молодежи, проживающей в столице и регионах.