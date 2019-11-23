Китай испытал новую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщает The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.

Необъявленный пуск состоялся 22 ноября и стал первым испытанным DF-41 с мая 2018 года, сказал изданию представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности.

Американская разведка считает, что ракета уже развернута, учитывая ее появление на параде в Пекине 1 октября. Тогда были показаны в общей сложности 16 мобильных комплексов DF-41.

По словам американских военных аналитиков, DF-41 может нести от шести до десяти боеголовок. Прежние китайские ядерные ракеты оснащались только одной большой боеголовкой. До ноября последним известным в Китае испытанием был июньский пуск c подводной лодки баллистической ракеты большой дальности JL-3.