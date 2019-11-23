Мурад Самедов, автор haqqin.az 14:54

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре ускоренными темпами продолжает работу над подготовкой нового Генплана Баку. Рабочая группа, созданная Госкомитетом и в которую, наряду с госорганами, входят ведущие иностранные компании и местные эксперты, уже провела несколько заседаний для координации работы участвующих в этом процессе сторон. Сегодня началось очередное заседание рабочей группы, которое пройдет формате двухдневной стратегической сессии и будет посвящено обсуждению основных подходов Генплана и портфеля выбранных стратегических проектов.

Деятельность Рабочей группы направлена на повышение эффективности работ по подготовке Генплана города Баку и организации обмена информацией между всеми структурами, так или иначе задействованными в развитии города. Зачем нам Генплан? Но для чего же Баку нужен новый Генплан? Дело в том, что за последние два десятилетия столица Азербайджана стремительно преобразилась, однако одновременно росло и население Баку, что прибавляло к пока не полностью изжитым прежним новые инфраструктурные и жилищно-коммунальные проблемы. Если верить официальной статистике, то только начиная с 2000 года население Баку увеличилось почти на четверть. Возводятся новые высотные здания, растут современные кварталы. Неизбежно увеличивается нагрузка на транспортную и энергетическую инфраструктуру, меняются городские пространства. Без современного генплана положить конец хаотичному строительству и создать основу для гармоничного развития города уже невозможно. Баку, по заключению специалистов, нужен Генплан для дальнейшего территориального, экономического и инфраструктурного развития и обеспечения комфортной городской и инвестиционной среды города. Он должен быть ответом на ряд остро стоящих перед городом вызовов, в частности, субурбанизации и неэффективного использования масштабных городских территорий, занятых хаотичной и неконтролируемой застройкой, а также несбалансированного развития города, которое сейчас характеризуется истончением социально-экономической роли пригородных поселков. Кроме того, Генплан должен урегулировать проблему увеличивающейся разницы между темпами строительства и инфраструктурным обеспечением, а также способствовать значительному увеличению степени готовности инфраструктуры города к чрезвычайным ситуациям. Необходимо решить и проблему с ростом уровня автомобилизации и ограничения пропускной способности в центре города и на магистралях. Нужно что-то делать и с наследием индустриальной эпохи, нанесшим значительный урон экологическому состоянию города.

Проблем и вызовов перед городом на самом деле куда больше, перечислены лишь главные из них. Этот вопрос обсуждался в самых высоких правительственных кабинетах, и в июне 2018 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке Генерального плана города Баку. Чего ожидать от нового Генплана? Так что же такое на самом деле этот «генплан» и что нам стоит ожидать от него? Для начала стоит отметить, что в соответствии c положениями Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана, существует три вида документов, регулирующих общее территориальное планирование – Общий, Генеральный и Детальный планы. Все они отличаются своими особенностями и уровнями планирования. Генплан – это научно-обоснованный проектный документ, который определяет политику зонирования городских территорий и планирования застройки на ближайшие 20 лет. Генеральный план определяет функциональное назначение территории города, основываясь на данных о текущем состоянии инфраструктуры, потребностях жителей и бизнеса. Он предусматривает структурирование муниципальных владений в зоны целевого назначения. Например, Генплан определяет какие территории предназначены для строительства жилых или деловых помещений, какие - для удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах (включая социальные и культурные нужды), определяет логику развития дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного и коммуникационного обеспечения. Генеральный план также обозначает масштабы озеленения и устанавливает экологические стандарты, в которых будет развиваться город. Особенно важная функция Генплана - выделение территорий под строительство жилья и производственных объектов с учетом плотности застройки. Масштаб генпланов, как правило, довольно крупный -1:10000 и 1:5000. То есть документ выглядит как очень схематичная карта города, охватывающая стратегические зоны и вехи его будущего развития крупными мазками. Разрабатывают Генплан в несколько этапов. Первый - анализ сложившейся ситуации, всех вызовов и задач, требующих решений. Сбор данных – очень непростой и небыстрый процесс, на основе которого формируются основные направления работ. Данный этап может занимать от полугода до полутора лет.

За ним следует разработка методологии – те инструменты, подходы и решения, которые будут использованы. Методология разрабатывается в течение нескольких месяцев. Генеральный план требует интеграции так называемых стратегических проектов – наиболее значимых инвестиционных, бизнес и иных решений, которые будут включены в будущую концепцию развития города. В ходе стратегической сессии проходит отбор наиболее перспективных и значимых стратпроектов. Стратегическая сессия — это форма групповой работы различных министерств, комиссий и экспертов, направленная на уточнение основных подходов градостроительного планирования и совместный отбор, с целью дальнейшей проработки, наиболее значимых для развития города стратегических проектов. Далее обязательно проводятся публичные слушания – первый драфт проекта презентуется жителям города для обсуждения и получения обратной связи. Если жители города действительно предоставляют разработчикам важные замечания и пожелания, они обязательно учитываются в Генплане. На основе пожеланий жителей Генплан дорабатывается и приводится к финальному виду. Сроки доработки зависят от количества справедливых замечаний. Итоговый проект для утверждения представляется в Кабмин. Генплан утверждается распоряжением Кабмина. В отличие от Генерального, Общий план – это проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка или реконструкция на уровне территориальных единиц страны. Он регулирует зонирование городов и планирование межрегиональной дорожно-транспортной системы; выделение лесных массивов, сельскохозяйственных территорий, месторождений полезных ископаемых, прибрежных зон и особо охраняемых природных заповедников. В свою очередь, детальный план, как понятно из его названия, является гораздо менее масштабным документом, нежели Генеральный план. Он разрабатывается, как правило, для отдельных частей территорий населенных пунктов. Документ содержит правовые положения, регулирующие градостроительную деятельность. Он определяет масштаб и порядок застройки, а также место расположения объектов. В детальный план включаются сопутствующие территории для отдыха, досуга и общественных нужд, включая парки, тротуары, парковки и спортивные объекты. Кроме того, в детальном плане отражаются территории для инженерных и коммуникационных систем, места размещения сооружений для стока воды или площадок для пастбищ и загонов. Как и Генеральный план, детальный план учитывает территории, где должны быть приняты меры по защите окружающей среды.

Таким образом, Генплан города Баку позволит навести порядок в градостроительстве, четко определить и научно обосновать в каких зонах возможно строительство тех или иных типов объектов, что позволит избежать точечной застройки, снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру и развивать город в соответствии с мировыми стандартами. Когда нам ждать новый Генплан? Процесс разработки генплана Баку был запущен в два этапа. Для организации этого процесса в соответствии с международными стандартами и разработки Генплана города на основе наиболее успешного глобального опыта в качестве консультанта была привлечена компания Boston Consulting Group (BCG). На первом этапе эксперты Госкомитета градостроительства и архитектуры совместно с BCG изучили проекты «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана зонирования и использования территории города Баку», которые были разработаны в предыдущие годы. Параллельно с этим на первом этапе было изучено мнение соответствующих органов исполнительной власти, общественных организаций, местных экспертов и жителей города (посредством соцопроса – ред.) о перспективных направлениях развития города. Основываясь на передовом международном опыте и современных тенденциях в этой сфере, был сформирован концептуальный подход к разработке Генплана и определены приоритеты дальнейшего развития главного города страны. В продолжение подготовительных работ и анализа, проведенных в рамках первой фазы этого двухэтапного процесса, в конце 2018 года был объявлен открытый тендер по выбору международной градостроительной компании. По решению тендерной комиссии, состоящей из представителей Комитета, соответствующих государственных ведомств и общественных деятелей, победителем тендера по выбору разработчика Генерального плана города Баку стала авторитетная немецкая компания “AS+P”.