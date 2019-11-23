Захватывающее проникновение в Дрезденскую сокровищницу: двое подозреваемых проникли в знаменитый «Зеленый свод» через окно, разбили витрину и украли три набора украшений.

Отметим, что в «Зеленом своде» хранится знаменитая коллекция драгоценностей в Германии, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма.

Грабители прибыли незадолго до 5 часов утра, были невероятно быстры и точно знали, что им нужно. Были украдены бесценные произведения искусства, в частности, три комплекта украшений 18-го века. Они состоят из 3 алмазных наборов с почти 80 частями. Комплекты включают пуговицы, пряжки, медали, подмышечные или палочные пуговицы, украшенные алмазами, бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами.

Полиция опубликовала первые фотографии украденных сокровищ искусства (https://www.polizei.sachsen.de/de/63999.htm).

Несмотря на то, что масштабный поиск грабителей начался уже через несколько минут после грабежа, преступники все еще не найдены.