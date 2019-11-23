Израиль и Польша схлестнулись из-за истории наша корреспонденция
Не утихают скандалы вокруг темы Холокоста, которая время от времени поднимается в международных отношениях. В последние годы польские власти очень много делают для увековечения памяти поляков, спасавших в годы Второй мировой войны евреев. По данным музея Яд-Вашем в Израиле, около 6 тысяч поляков признаны Праведниками среди народов мира. Это звание, которое присваивается спасшему хотя бы одного еврея от смерти, грозившей от рук нацистов.
Правительство Польши на протяжении многих лет категорически выступает против определения «польские концлагеря», подчеркивая, что концлагеря и лагеря смерти создавали на оккупированных территориях Европы гитлеровцы. Многие издания на Западе вынуждены были извиняться за допущенную подмену понятий.
Но есть даже дипломаты, в том числе, израильские, которые продолжают утверждать, что «поляки — антисемиты», что «поляки участвовали в Холокосте». Что касается последнего тезиса, то власти Польши законодательно, в уголовном порядке могут преследовать за подобное.
Недавно снова прозвучали провокационные заявления, и опять со стороны Израиля.
Израильский журналист Эран Чикурел в передаче общественного радио комментировал карту Польши времен нацистской оккупации, которая была показана в фильме на платформе Netflix.
Карта помещена в кадрах сериала «Иван Грозный из Треблинки». На ней показаны места размещения концлагерей и лагерей смерти на территории Германии, оккупированной Чехословакии и оккупированной Польши.
Ни Чехословакии, ни Польши, как государств, после их захвата Гитлером, как известно не существовало. На карте в сериале ясно написано, что это государства, где размещены лагеря, обозначенные свастикой и черепом с костями.
Это вызвало две недели назад резкую реакцию польского премьера Матеуша Моравецкого, на что авторы сериала ответили, обещав изменить тексты, сопровождающие провокационные карты в сериале.
Но израильский журналист упорствует, стоя на своем: Чикурел намекнул в радиоэфире, что поляки не признают части ответственности за Холокост.
Польское издание Rzeczpospolita цитирует журналиста: «Выходит так, что все поляки тогда были где-то в другом месте, в отпусках».
На эти слова сразу в Twitter среагировал посол Польши в Израиле Марек Магеровски:
«Нет, господин Чикурел, поляки не были в отпусках. Сотни тысяч были вывезены и расстреляны в тех же концентрационных лагерях». Далее он написал: «Польские солдаты воевали с немцами на всех фронтах - в Европе и Северной Африке. Многие другие занимались спасением евреев. Сравнение судьбы Польши под оккупацией с «отпуском» недопустимо. Ваше внимание, господин Чикурел, для меня очень оскорбительно и грубо».
Не оставил без внимания этот конфликт и бывший посол Израиля в Италии Гидеон Меир. «Весь подход польского правительства к Холокосту прискорбный и имеет связь с антисемитизмом, которым Польша известна. Часть моей семьи происходит из Польши. Немцы не построили концлагеря в Польше без помощи поляков» - высказался экс-посол.
При такой позиции не журналиста, а дипломата трудно ожидать, что поляки оставят тему в покое. И они правы: нельзя вину отдельных коллаборационистов переносить на весь народ, тем более, что есть тысячи примеров самоотверженности спасения евреев. Ведь в годы жестокой оккупации каждый, кто укрывал еврея, рисковал не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи.
Один из таких примеров — польская семья Ульмов из деревни Маркова, которая укрывала восьмерых евреев почти полтора года - с 1942 по 1944 годы. Их выдал поляк-полицейский. Нацисты расстреляли сначала всех евреев, а потом и польскую семью, включая шестерых детей и беременную (на 9-м месяце) жену Викторию и самого Юзефа Ульма.
В 2016 году мне довелось быть в деревне Маркова на открытии музея Ульмов и мемориала памяти поляков, спасавших евреев. Это было очень торжественно, с участием президента страны. На церемонии с благодарностью выступали спасенные поляками евреи и их потомки. Перед участниками поделился своими воспоминаниями бывший узник гетто, семью которого прятали вначале украинцы, а потом поляки, бывший посол Израиля в Польше Шевах Вайс.
Жаль, что там не побывали и не услышали своего спасенного земляка те самые - журналист и дипломат, которые продолжают подливать масла в огонь.