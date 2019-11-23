Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польши 15:24

Не утихают скандалы вокруг темы Холокоста, которая время от времени поднимается в международных отношениях. В последние годы польские власти очень много делают для увековечения памяти поляков, спасавших в годы Второй мировой войны евреев. По данным музея Яд-Вашем в Израиле, около 6 тысяч поляков признаны Праведниками среди народов мира. Это звание, которое присваивается спасшему хотя бы одного еврея от смерти, грозившей от рук нацистов.

Правительство Польши на протяжении многих лет категорически выступает против определения «польские концлагеря», подчеркивая, что концлагеря и лагеря смерти создавали на оккупированных территориях Европы гитлеровцы. Многие издания на Западе вынуждены были извиняться за допущенную подмену понятий. Но есть даже дипломаты, в том числе, израильские, которые продолжают утверждать, что «поляки — антисемиты», что «поляки участвовали в Холокосте». Что касается последнего тезиса, то власти Польши законодательно, в уголовном порядке могут преследовать за подобное. Недавно снова прозвучали провокационные заявления, и опять со стороны Израиля. Израильский журналист Эран Чикурел в передаче общественного радио комментировал карту Польши времен нацистской оккупации, которая была показана в фильме на платформе Netflix. Карта помещена в кадрах сериала «Иван Грозный из Треблинки». На ней показаны места размещения концлагерей и лагерей смерти на территории Германии, оккупированной Чехословакии и оккупированной Польши. Ни Чехословакии, ни Польши, как государств, после их захвата Гитлером, как известно не существовало. На карте в сериале ясно написано, что это государства, где размещены лагеря, обозначенные свастикой и черепом с костями. Это вызвало две недели назад резкую реакцию польского премьера Матеуша Моравецкого, на что авторы сериала ответили, обещав изменить тексты, сопровождающие провокационные карты в сериале.