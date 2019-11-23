Бурджанадзе: Пусть власти не расслабляются

Лидеры оппозиционных партий Грузии пообещали, что не дадут властям покоя до тех пор, пока они не изменят избирательную систему. Экс-спикер парламента, лидер партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе заявила, что "протест продолжится всеми мирными способами".

"Пусть власти не расслабляются", даже если "сегодня утром смогли разогнать акцию", призвала она. "Когда власти так успокаивают себя и игнорируют мнение народа, это плохо заканчивается для них", - предупредила Бурджанадзе, напомнив, что у нее "достаточно большой опыт" в политическом руководстве.

В свою очередь, один из лидеров партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе заявил, что будет продолжен протест "любого вида... мирного, ненасильственного". "Продолжится до тех пор, пока не будут назначены досрочные пропорциональные выборы", - цитирует его Sputnik Грузия.

Отметим, что силы специального назначения МВД Грузии сегодня утром разогнали протестующих, заблокировавших входы в парламент в Тбилиси. Правоохранители применили водомет, чтобы освободить входы в парламент.