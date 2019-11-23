Сафар Мехтиев подводит итоги 10 месяцев

Государственный таможенный комитет осуществляет работу по повышению прозрачности деятельности и ведет борьбу с теневой экономикой. В связи с этим, за два года таможенным органам удалось привлечь в бюджет дополнительно два миллиарда манатов. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев на пресс-конференции, посвященной итогам 10 месяцев.

Сафар Мехтиев также отметил работу, проводимую по повышению профессиональной квалификации сотрудников. По его словам, ранее часть работников не прошла аттестацию, что приводило к сбою работы между Госкомитетом и предпринимателями. В этой связи он отметил деятельность Таможенной академии, где готовятся профессиональные кадры.

Глава Госкомтаможни особо подчеркнул борьбу с контрабандой, добавив, что за 10 месяцев этого года было обнаружено и изъято 800 тонн наркотиков. Госкомитет приобретает самую передовую в мире технику для обнаружения контрабанды.

По его словам, внешний торговый оборот за 10 месяцев составил 28 миллиардов долларов. Таможенных сборов удалось собрать на сумму 3 миллиарда 645 миллионов манатов. Сафар Мехтиев уверен, что таможенникам удастся не только выполнить план, но и привлечь в бюджет дополнительно 700 млн манатов.