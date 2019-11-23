В Узбекистане предпринимателей заставляют платить налоги авансом

В Узбекистане у частных предпринимателей и фирм в городе Ташкенте и Андижанской области просят заранее оплатить ряд налогов, в том числе и налог на прибыль. Они жалуются, что в случае отказа оплатить необходимую сумму в виде аванса, налоговики под разными предлогами снимают деньги с их банковских счетов, сообщает узбекская редакция «Радио Свобода».

Представители четырех фирм в городе Ташкенте, занимающихся производством, говорят, что налоговые органы требуют от них заранее оплатить ряд налогов, в том числе и налог на прибыль несмотря на то, что 2019 год еще не закончился.

Собеседники попросили редакцию «Озодлик» не разглашать их имена и названия компаний, опасаясь гнева налоговых органов.

«Налоговики просят, чтобы мы оплатили все налоги авансом, объясняя это тем, что в государственном бюджете образовались дыры», – говорят представители двух компаний (юридические лица), находящихся в Алмазарском и Чиланзарском районах Ташкента.

По их словам, каждый субъект предпринимательства предпочитает тратить полученную прибыль на расширение своего бизнеса, а требование оплатить налог на прибыль авансом является препятствием для бизнеса.

«Никто из предпринимателей не хочет платить налог на прибыль за декабрь, который еще не начался. Каждый предприниматель хочет потратить полученную прибыль на расширение своего бизнеса. А налоговики заявляют, что не могут выполнить план по поступлениям в бюджет и под разными предлогами снимают деньги с наших банковских счетов», – сказал «Озодлику» бухгалтер одной из ташкентский фирм.

Один из андижанских предпринимателей в разговоре с радио утверждает, что налоговики сняли с его банковского счета деньги без его согласия.

Выслушав жалобы ташкентских и андижанских предпринимателей, журналист «Озодлика» обратился за комментарием в Государственный налоговый комитет Узбекистана.

Представитель Комитета заявил, что оплата налога на прибыль авансом производится на добровольной основе.

Инспектор одного из областных управлений, говоривший с «Озодликом» на анонимных условиях, сообщил, что в районах, которые не могут выполнить план по поступлениям в бюджет, началась кампания по взысканию налога на прибыль авансом, а на отказавшихся платить предпринимателей оказывается давление.

«Нам приказано выполнить план. Год заканчивается, наши головы полетят, если мы не сможем выполнить установленный план. Вы знаете, как в прошлом президент наказывал чиновников, которые не смогли обеспечить своевременное поступление налогов в госбюджет. Поэтому сейчас мы ходим к юридическим лицам и умоляем их оплатить налоги заранее», – сказал инспектор налоговой службы.