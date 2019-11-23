Начальник Генштаба Минобороны России у Ильхама Алиева сообщает Минобороны России; фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял замминистра обороны, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает сайт Минобороны России.
Валерий Герасимов также провел переговоры с первым замминистра обороны − начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.
В ходе встреч обсуждались проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.