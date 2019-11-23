Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе его визита в республику велосипед, пишет Sputnik Эстония.

Согласно информации, Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой посетил Эстонию. В ходе визита он встретился с президентом республики Керсти Кальюлайд, а также с премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом, сообщает Delfi.

Украинский лидер ознакомился с военной промышленностью Эстонии, а также возложил цветы к монументу свободы.