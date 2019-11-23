Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник, поддержку котировкам оказывают надежды инвесторов на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $63,78 за баррель, что на $0,13 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени также подорожал на $0,13 (0,22%) - до $58,14 за баррель.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в ходе состоявшейся телефонной беседы достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило Минкоммерции КНР.