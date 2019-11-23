В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов

Выигрыш 42-летнего Стива Томсона из графства Западный Сассекс стал девятым по величине в истории национальной лотереи.

Строитель из Великобритании выиграл 105 миллионов фунтов стерлингов (более 135 миллионов долларов США) в лотерею EuroMillions, сообщает телеканал Sky News.

"Я вышел из своего фургона, пошел назад, я подумал было постучать в дверь к соседу, пошел назад к фургону – я думаю, я был на грани сердечного приступа", - поделился Томсон своими эмоциями, когда узнал о выигрыше.

Томсон признался, что он решил проверить результаты лотереи, только когда ждал своего коллегу по пути на работу.

Комментируя то, как семья собирается тратить выигрыш, отец троих детей рассказал, что его десятилетний сын уже метает о машине Tesla, а восьмилетняя дочка попросила розовый iPhone. Сам Томсон рассказал, что в настоящее время семья ищет более просторный дом.

"Дать каждому ребенку собственную комнату – это уже большое дело, поэтому мы ищем дом", - рассказал он.