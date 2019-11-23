Сафар Мехтиев об акцизах на табак и алкоголь

Таможенные органы Азербайджана не планируют инициировать повышение акцизов на импорт табачной и алкогольной продукции, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев.

«В ближайшее время мы не планируем обращаться за повышением акцизов. Это видно и в наших планах по поступлениям в госбюджет по акцизам, которые в следующем году будут ниже, чем в текущем году", - заявил Мехтиев во вторник на пресс-конференции.

По его словам, в следующем году ГТК намерено обратиться в соответствующие органы с предложением повысить таможенные пошлины для импорта автомобилей, чей возраст составляет выше 7 лет.

«Это позволит улучшить экологическую ситуацию в стране. Кроме того, мы готовы рассмотреть возможность, и не против снижения пошлин на более новые автомобили», - заявил Мехтиев.