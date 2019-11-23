Греческий участок TAP заполнен газом

С 25 ноября консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) AG начал заполнять газом 2-километровый участок газопровода в Греции между рекой Эврос и компрессорной станцией в Кипой. Об этом сообщил консорциум на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что это является начальной стадией процесса ввода трубопровода в эксплуатацию, целью которой является обеспечение полной безопасности и готовности инфраструктуры к работе после завершения процесса, в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности и эксплуатации.

"Безопасность - наш приоритет номер один, и мы тщательно подготовились к этому важному шагу. Мы начинаем внедрение природного газа в систему в соответствии с нашей приверженностью стандартам безопасности, охраны окружающей среды и качества. TAP внедрил Программу обеспечения готовности к запуску, которая подтвердила, что все этапы строительства, ввода в эксплуатацию, запуска и бизнес-требований были выполнены до заполнения трубопровода природным газом", - сказал операционный директор TAP Рикардо Руис Нуньес.