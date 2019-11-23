США отправили к границам России стратегические беспилотники

Два американских беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS провели многочасовую разведку у западных границ России. Об этом сообщается в Twitter Plane Radar, пишет «Лента.ру».

Известно, что оба БПЛА взлетели с итальянской авиабазы Сигонелла. Первый долго курсировал в воздушном пространстве Литвы вдоль границ с Калининградской областью и вблизи северо-запада Беларуси. Второй же беспилотник несколько часов кружил над международными водами Балтийского моря. Кроме того, в этом же регионе летал натовский НАТО E-3A Sentry, взлетевший с базы в немецком Гайленкирхене.

Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов. Бортовое оборудование RQ-4 Global Hawk включает сенсоры высокой четкости, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.