Говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, Министр обороны отметил развитие этих отношений, деятельность Азербайджанской Армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

26 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем, сообщает пресс-служба Минобороны.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов, напомнив политическую поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитету нашего государства, довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности и важно для регионального мира и стабильности, а также выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, главный маршал авиации сэр С.Пич отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, её значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане и особо подчеркнул активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, а также уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

Главный маршал авиации сэр С.Пич, отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку.