Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin.az 17:54

Накануне в Бишкеке на площади Ала-Тоо состоялся несанкционированный мирный митинг против коррупции. Несколько тысяч участников акции, в основном это была молодежь, требовали проведения реформ и реальной борьбы с коррупцией, а также привлечь к ответственности бывшего замглавы Государственной таможенной службы Киргизии Раимбека Матраимова, одного из фигурантов скандального журналистского расследования о многомиллионных махинациях в таможенной системе республики в 2011-2016 годах.

Один из организаторов митинга «ReАкция» гражданский активист Улан Усойун рассказал, что инициаторами стихийного митинга была молодежь, никто из политиков акцию не поддерживал: «У народа много требований, но сегодня мы ставим три основных: первое – задержать Райымбека Матраимова, второе – место всех воров в тюрьме и третье – мы требуем реальных реформ. Это реакция граждан. Мы вышли выразить свою позицию. Здесь есть люди, которые впервые выходят на митинг». Прибывшие к месту сотрудники милиции заявили организаторам митинга, что проводимый митинг, по их мнению, незаконный. Сотрудники сослались на решение суда, которое якобы запрещает проведение митингов до 1 декабря. Однако присутствующие на акции юристы заявили, что это решение суда относится к конкретной акции, которая должна была пройти 13 ноября. Стражи порядка не стали разгонять митингующих, как это было в соседнем Казахстане, но за порядком следили. Причиной столь массового недовольства жителей республики стало опубликованное расследование о коррупционных схемах, выводе 700 млн долл. и транснациональной преступной группировке, действовавшей в республике более 10 лет. Расследование провели журналисты радио «Азаттык» (Радио «Свободы») и Kloop. kg, и эксперты международной Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), а также движения «Умут 2020», которое возглавляет экс-депутат парламента Ширин Айтматова совместно с Bellingcat. Айтматова уже успела обнародовать расследование о мукомольной мафии в Жогорку Кенеш (парламенте) Киргизии. Это вызвало недовольство в рядах депутатов. Многие из них, чьи имена были озвучены, назвали это расследование «попыткой набрать политические очки к парламентским выборам», проведение которых намечено на 4 октября 2020 года. Ширин Айтматова также выступала с заявлениями о коррупции во власти, в том числе в таможенной сфере. Минувшим летом она начала кампанию против экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова, прозванного в народе Раим-миллион за огромное состояние. Она обращалась к власти и президенту лично, арестовать Матраимова. Однако, кроме критики в свой адрес, ничего не услышала. Тогда как обещанная президентом Сооронбаем Жээнбековым борьба с коррупцией ограничилась разборками с кланом его предшественника – Алмазбека Атамбаева.

По итогам нынешнего этапа расследования, Ширин Айтматова настаивает, что Матраимов должен быть арестован, а его имущество конфисковано. Она считает, что Жээнбеков должен сделать выбор: Матраимовы или народ Киргизии. «Терпеть системную коррупцию уже невозможно, страна погрязла в коррупции. Это строительная коррупция, горнодобывающая мафия, везде мафиозные кланы захватили власть. Они (власть) используют закон в собственных интересах. Силовики не занимаются государственной безопасностью, а занимаются охотой на гражданских активистов», – заявила в ходе митинга член ЦИК Киргизии Гульнара Джурабаева. По ее словам, инициаторы митинга намерены подписать резолюцию с требованиями и направить ее в парламент и президенту страны. «В случае отсутствия реакции со стороны властей участники, скорее всего, соберутся на повторный митинг в течение месяца», – отметила она. Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев, пришедший поддержать митингующих, высказал мнение, что «нам необходимо менять всех руководителей правоохранительных органов, потому что дело по материалам журналистского расследования возбуждено, но как они его проведут – большой вопрос», – сказал Бекешев. «Вопрос коррупции в таможенной системе, о чем указано в журналистском расследовании, будет однозначно обсуждаться в парламенте», – отметил депутат. Депутат парламента Ирина Карамушкина заявила о том, что «на ближайшем пленарном заседании Жогорку Кенеша» предложит своим коллегам «начать процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова». Она отметила, что по фактам, указанным в журналистском расследовании, направит запрос в Генпрокуратуру и потребует оценить эффективность деятельности бывшего полномочного представителя правительства в Ошской области Сооронбая Жээнбекова, поскольку «именно в области, вверенной ему, происходили коррупционные явления, которые могли размыть государственность и независимость республики». Что же касается ареста Матраимова, то она считает, что Жээнебеков не пойдет на этот шаг, так как связан с ним родственными узами. Напомним, что новую волну расследований подняли в начале ноября журналисты радио «Азаттык» и Kloop. kg после того, как уйгурский бизнесмен китайского происхождения Айеркен Саймаити представил документы о контрабандных потоках финансов и товаров из Китая через Киргизию, Узбекистан и Казахстан в Россию, а также незаконном выводе из Киргизии 700 млн долларов. Причиной огласки схемы стали разногласия с другим уйгурским кланом, которым управлял уроженец Китая Хабибула Абудакадыр. В коррупционных схемах Абдукадыра оказался замешан Матраимов, попали в расследование и другие имена, в частности, президента Сооронбая Жээнбекова, киргизских политиков Алтынбека Сулайманова, Дуйшона Торокулова, Эркина Сопокова и Торобая Зулпукарова, а также Лолы Каримовой-Тилляевой, и ее мужа Тимура Тилляева. Саймаити не успел передать все имеющиеся у него документы. 10 ноября его застрелили в кафе в центре Стамбула. Брат Райымбека Матраимова, депутат парламента Кыргызстана Искендер Матраимов отверг утверждения о возможной причастности своего брата к коррупции. Искендер Матраимов также заявил 24 ноября на странице в Facebook’e, что Райымбек Матраимов готов приехать из-за границы в Киргизию и ответить на вопросы о себе. В заявлении не уточняется, в какой именно сейчас стране находится Райымбек Матраимов и когда он планирует вернуться на родину. Ранее сообщалось, что Раимбек Матраимов вместе с семьей бежал из страны и сейчас находится в Дубайе.