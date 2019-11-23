Вслед за первым визитом в страны Балтии в Латвию, состоявшимся месяц назад, о чем мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Эстонию.

Кроме его супруги Елены украинского лидера сопровождают пять министров, в том числе министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк. К президентскому дворцу в парке Таллинна - Кадриорг президент Украины прибыл на черном «мерседесе» с желто-голубым флажком, как и в Риге. Здесь его встречала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Интересно, что при этой церемонии одеяния ее и жены Зеленского были почти идентичными — длинное белое пальто на каждой. Был выстроен почетный караул, как это заведено во всем мире при визитах высоких гостей. Прозвучали гимны двух стран.

В книге почетных гостей президент В.Зеленский написал по-украински:

«Для меня особая честь находиться на гостеприимной эстонской земле. Украина высоко ценит неизменную поддержку Эстонской Республикой суверенитета и территориальной ценности нашего государства, а также выдающуюся поддержку европейской и евроатлантической интеграции. Убежден, что вместе мы сможем защитить нашу свободу и построить лучшее будущее ради будущих поколений.

Желаю мира и процветания дружественной Эстонии!».

Интересно, что позже во время встречи во дворце эстонская лидер, у которой хорошее чувство юмора, явно с намеком на сериал «Слуга народу», подарила своему украинскому коллеге велосипед!

А если о серьезном, то в планах двухстороннее мероприятие Digital Society Sandbox, цель которого расширение сотрудничества в области электронных технологий между двумя странами. Об этом президент Зеленский говорил еще во время предвыборной кампании, и продолжает настаивать на дигитализации сферы госуправления в его стране.

Формат визита похож на то, как это происходило в Латвии — в программе пребывания встречи главы государства с премьер-министром Эстонии и спикером парламента. Запланирована и встреча с представителями украинской диаспоры в этой балтийской стране. На уровне министров также состоятся переговоры.

Министры иностранных дел двух стран обсудят ситуацию в Украине. Затем к ним присоединится их литовский коллега Линас Линкявичус, который специально прибудет в Таллинн, а затем они сделают совместное заявление.

Вечером президент Эстонии Керсти Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский дадут ужин в честь супружеской четы президента Украины.