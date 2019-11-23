Трамп поручил зятю руководить строительством стены с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп назначил руководителем строительства стены на границе США с Мексикой своего зятя и советника Джареда Кушнера, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, Трамп принял такое решение, так как давно не видел прогресса в строительстве стены. Теперь его зять будет периодически проводить заседания, где ему будут рассказывать о ходе возведения стены. После этого Кушнер будет все пересказывать Трампу.

Зять президента США уже дал первые поручения. Он потребовал, чтобы в месяц строилось от 48 до 56 км стены. Такой темп позволит закончить возведение конструкций (около 724 км участка) к концу 2020 года.

Как уточняет издание, также Кушнер уже оказывает давление на таможенную и пограничную службы США и инженерный корпус армии страны, чтобы ускорить процесс возведения стены.