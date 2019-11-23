Вдова Примакова о том, как азербайджанская икра помогла отношениям России с США

Дружба с Азербайджаном однажды сыграла неожиданную роль в дипломатической работе Евгения Примакова на самом высоком уровне – об этом в документальном фильме "Я твердо все решил" телеканала Россия 1 рассказала вдова Евгения Максимовича Ирина Борисовна Примакова, сообщает "Вестник Кавказа".

Случай произошел во время визита в Россию американской делегации во главе с Мадлен Олбрайт в 1997 году. "Тогда Женя, придя с работы домой, сказал: знаешь, надо какой-то такой сделать шаг нестандартный, давай их пригласим домой. То есть в буквальном смысле слова домашние посиделки", - вспоминает Ирина Примакова.

"Мы со своей подругой налепили пельменей. Накануне, так совпало, наши бакинские друзья привезли нам литровую банку шикарной паюсной икры, я и ее поставила на стол. Напекли пирожков, получился русский стол, абсолютно русская кухня", - поведала она.

Сочетание русских пельменей с азербайджанской икрой пришлось по вкусу американцам. "Они с удовольствием подъели всю икру с пельменями, и все прошло на ура. После ужина Евгений Максимович и Мадлен Олбрайт уединились в кабинете и договорились до того, до чего не могли договориться до пельменей", - заключила Ирина Борисовна.