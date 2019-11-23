Главы генштаба России и Военного комитета НАТО провели встречу в Баку

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, сообщили во вторник в Минобороны РФ, передает РИа Новости.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах", - сообщили в Минобороны России.