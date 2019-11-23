Одна конференция PASHA Bank собрала в Баку 200 специалистов

Мероприятие, являющееся продолжением международной серии конференций технической направленности, посвященных самым актуальным вопросам, методикам и используемым технологиям в области разработки программного обеспечения и İT-инфраструктуры, собрало в Баку свыше 200 ведущих местных и международных İT-специалистов.

22-23 ноября впервые в Азербайджане ведущий корпоративный банк страны PASHA Bank в партнерстве с Инкубационным и Акселерационным Центром Innoland провели международную конференцию для разработчиков и специалистов IT-сектора DevOpsDays.

Выступившие на мероприятии эксперты, в том числе специалисты Отдела цифрового инжиниринга Цифровой Лаборатории PASHA Bank рассказали о сложностях и вызовах, стоящих на пути цифровизации деятельности частных компаний в Азербайджане, а также факторах, влияющих на успех цифровой трансформации. Эксперты обсудили важность применения международных практик и развития профессиональных навыков команд, занятых в цифровом инжиниринге, а также поделились своим видением перспектив использования облачных технологий, микросервисной архитектуры, открытого программного обеспечения Kubernetes, новых бессерверных технологий и прочих актуальных на сегодняшних день в İT-cфере вопросов.

По словам Председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, как корпоративный финансовый институт, мы прекрасно осознаем всю важность, которую представляет собой İT-индустрия для развития экономики страны.

«Проведение в Азербайджане такого широкомасштабного международного мероприятия, как DevOpsDays, позволит нам четко понимать, в каком направлении развивается İT-сфера и держать «руку на пульсе» технологий завтрашнего дня, что поможет нам реализовать свой вклад в развитие İT-инфраструктуры Азербайджана и применение в стране самых передовых технологий», - сказал Т.Кязымов.

Отметим, что международная конференция DevOpsDays, проводимая в различных странах мира уже на протяжении 10 лет, считается ведущей площадкой как для обсуждения методов и инструментов DevOps, так и для плодотворного нетворкинга и зарождения новых идей и их технологических решений.

Подробную информацию о мероприятии можно получить, пройдя по следующей ссылке: https://devopsdays.az/