Путин рассказал, как выбирал профессию

Во время всероссийского открытого урока на форуме «Проектория» в Ярославле, в котором президент РФ принял участие с помощью телемоста, один из школьников попросил у главы российского государства совета относительно выбора будущей профессии. Путин в ответ заметил, что на этот вопрос человек может ответить только сам, причем «это сложный путь», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, не исключал, что станет моряком или летчиком, и «примерял» каждую специальность на себя.

Президент РФ рассказал, что у него были «очень сложные дискуссии» с родителями и тренером по поводу будущей профессии: «Я так же, как и вы, стоял перед выбором: что мне делать, куда пойти, кем стать. У меня лично вначале были желания самые разные, как у всех молодых людей – я хотел и моряком, и летчиком (быть). Я внимательно смотрел, изучал, … примерял на себя все эти профессии».

По словам российского лидера, он посещал разные учебные заведения: «Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг. Вот это и есть «примерочная» (профессий). Надо на себе все это примерить и почувствовать – ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет?»

По его словам, найдя свое дело, молодой человек должен быть готов к тому, что ему придется много трудиться, чтобы достичь результатов, передает РИА Новости.