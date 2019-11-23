Эрдоган о первой турецкой ракете Gökdoğan

Турецкая армия в 2020 году получит первые ракеты отечественного производства, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции, сообщает Anadolu.

Президент сообщил об успешных испытаниях первой турецкой ракеты Gökdoğan. По его словам, в 2020 году завершатся испытательные пуски этих ракет с самолетов, после чего Gökdoğan поступит на вооружение ВС Турции. Подобные ракеты производятся лишь в девяти странах мира. Они будут установлены на самолеты F-16, сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сказал далее, что в Турции в скором времени будет создана частная оборонная компания по производству капсул для авиабомб и их заполнению взрывчатыми веществами. Эти бомбы будут устанавливаться на ударные БПЛА и самолеты F-16.