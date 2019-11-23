О чем говорили начальники генштабов Азербайджана и России фото
Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в Баку делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.
Приветствуя гостей, начальник Генштаба ВС Азербайджана, подчеркнув важную роль глав государств в расширении связей между двумя странами, отметил, что российско-азербайджанское сотрудничество основано на дружбе, взаимном доверии, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.
Говоря о сотрудничестве в военно-технической сфере, Н.Садыков отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России.
Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, Н.Садыков отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Генерал-полковник подчеркнул важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.
В свою очередь, генерал армии В.Герасимов, также отметив, что российско-азербайджанские связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.
Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи в Баку с председателем Военного комитета НАТО.