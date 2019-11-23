Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в Баку делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

Приветствуя гостей, начальник Генштаба ВС Азербайджана, подчеркнув важную роль глав государств в расширении связей между двумя странами, отметил, что российско-азербайджанское сотрудничество основано на дружбе, взаимном доверии, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

Говоря о сотрудничестве в военно-технической сфере, Н.Садыков отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России.

Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, Н.Садыков отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Генерал-полковник подчеркнул важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.