В Китае создан новый судостроительный гигант

Ожидается, что новоиспеченная компания займется развитием интеллектуальных технологий в морской технике, а также проектированием, производством и использованием систем автоматизации для судов, которая позволит составлять оптимальные маршруты, а также проводить диагностику неисправностей и повышать эффективность морских перевозок.

Кроме того, объединение восьми подразделений CSIC и CSSC (суммарная стоимость — 48 млрд долларов) позволит China Shipbuilding Group получать ежегодный доход размером свыше 70 млрд долларов. Совокупные же активы CSG составляют 112 млрд долларов, численность работников — 310 тыс. человек.

Цели у судостроительного гиганта: в борьбе за место под солнцем CSG должна опередить таких конкурентов, как Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co.