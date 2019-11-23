Медики рассказали о вреде мандаринов

Цитрусовые очень полезны, если у человека нет индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые. Они повышают иммунитет, выводят токсины из организма и способствуют улучшению настроения.

При этом с осторожностью к поеданию мандаринов нужно относиться тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, поскольку чрезмерное употребление этих фруктов может привести к развитию аллергических реакций и вздутию живота, отмечают ученые, пишет РИА Новости.

Эксперты считают, что за один день безопасно съедать четыре штуки, но не более. Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до пяти часов вечера, но не натощак.

Если употреблять их правильно, они окажут только положительное влияние на организм. Мандарины низкокалорийны и богаты витаминами. В корках цитрусовых содержатся антиоксидаты, а в белых волокнах – вещество, обладающее мощным противовоспалительным действием.