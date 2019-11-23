Правительственный кризис в Ливане: Харири отказался возглавить кабмин

"Я принял это решение, потому не вижу иного выхода из кризиса, кроме создания правительства технократов", - пояснил он, призвав президента республики Мишеля Ауна провести парламентские консультации и назначить нового премьера.

Лидер ливанского общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири, который исполняет обязанности премьер-министра страны, окончательно отказался возглавить новый коалиционный кабинет. Об этом говорится в заявлении политика, которое привел телеканал Al Hadath.

"Я не являюсь приверженцем принципа: или я, или никто", - подчеркнул Харири, выразив надежду на скорое формирование правительства, которое будет отвечать чаяниям ливанского народа.

"Ливанцы хотят призвать к ответственности всех, кто находился у власти последние 30 лет, и я являюсь одним из них", - отметил он.

Лидер "Аль-Мустакбаль" Саад Харири, который возглавлял коалиционные кабинеты в 2009-2011 годы и в 2016-2018 годы, ушел в отставку с поста премьера 29 октября на фоне массовых протестов населения, охвативших Ливан.

17 ноября отозвал свою кандидатуру на пост главы правительства бывший министр финансов Ливана Мухаммед Сафади. Он признал слишком сложной миссию по созданию правительства, которое бы "пользовалось поддержкой всех политических сил и предотвратило экономический и финансовый коллапс Ливана".