Польша тайно вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Национальный банк Польши забрал 100 тонн золота, которые хранились в Лондоне с 1939 года. В общей сложности по воздуху было доставлено 8 тысяч слитков драгоценного металла. Об этом пишет «Радио Польша».

По данным RMF24, операция проходила секретно. На транcпортировку ушел примерно месяц, так как слитки потом развозились в разные места на польской терроритории. Всего Варшава забрала драгметалла на сумму более $4 млрд.