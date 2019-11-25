Польша тайно вывезла из Британии 100 тонн своего золота
Национальный банк Польши забрал 100 тонн золота, которые хранились в Лондоне с 1939 года. В общей сложности по воздуху было доставлено 8 тысяч слитков драгоценного металла. Об этом пишет «Радио Польша».
По данным RMF24, операция проходила секретно. На транcпортировку ушел примерно месяц, так как слитки потом развозились в разные места на польской терроритории. Всего Варшава забрала драгметалла на сумму более $4 млрд.
«Часть наших резервов мы всегда храним в золоте. Оно содержится в более чем десяти хранилищах Нацбанка по всей стране», — сказал глава Нацбанка республики Адам Глапиньский.
По словам президента главного банка страны, золото хранится только в тех местах, где будет обеспечена его полная сохранность, включая геополитический аспект. На сегодняшний день общий золотой запас Польши оценивается в 228,5 тонны золота. В хранилищах Нацбанка находится порядка 105 тонн драгоценного металла.
До начала Второй мировой войны польские власти были вынуждены эвакуировать золотые запасы страны в Великобританию. В октябре 1939 года национальное достояние Польши оценивалось в 88,4 млн долларов США, или 463,6 млн злотых, пишет РБК.