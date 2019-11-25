Махмуд Аббас: Палестина готова разорвать отношения с США

Глава палестинского правительства добавил, что уже готовится противодействовать позиции США, согласно которой строительство израильских поселений на оккупированных территориях законны. Аббас отметил, что собирается полностью прекратить дипломатические отношения с американской стороной.

«Палестинское руководство не намерено оставаться в стороне от происходящего, на прошлой неделе начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции», — сказал палестинский президент, подчеркнув, что Палестина бойкотирует инициативы Белого дома после решения президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в декабре 2017 года.

Он добавил, что считает позицию Вашингтона враждебной по отношению к палестинцам.