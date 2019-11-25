Член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин считает президента Ильхама Алиева близким другом. Как сообщает haqqin.az, об этом он сказал на встрече с послом Азербайджана в КНР Акрамом Зейналлы, передает АзерТАдж.

А.Зейналлы отметил, что в текущем году в Азербайджане торжественно отмечается 100-летие формирования органов национальной дипслужбы, в связи с чем была учреждена медаль "100-летие органов дипслужбы" страны. Посол сообщил, что за вклад в развитие азербайджано-китайских отношений член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И был удостоен данной медали. А.Зейналлы вручил медаль Вану И.

В ходе встречи также было обсуждено будущее развитие азербайджано-китайских двусторонних отношений.