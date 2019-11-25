Помпео: США обеспокоены испытаниями С-400 в Турции

Американская сторона встревожена из-за решения Турции тестировать российские ЗРК С-400 на территории своей страны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Помпео ответил таким образом на вопрос журналиста о недавнем пролете турецких истребителей F-16 над Анкарой: на них тестировали радары систем С-400. Он добавил, что США собираются добиться от Турции отказа от проведения полноценных испытаний российских ЗРК.

«Мы надеемся. Мы до сих пор ведем переговоры с турецкой стороной, все еще пытаемся найти решение этого вопроса», — приводит агентство его слова.

Ранее стало известно, что Турция решила провести испытания новой техники 25 и 26 ноября. Планировалось, что турецкая сторона проверит радиолокационные системы связи между ЗРК и самолетами.